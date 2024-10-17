На следующей неделе начинаются долгожданные школьные каникулы, и родители поделились планами на это время. Смотрите видео!
ЛИШЬ БЫ НЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ ⟩ Жители Таллинна рассказали, чем будут заниматься их дети и внуки во время школьных каникул
Алла
Мы с внуками поедем в Германию, у меня там живет подруга. Планируем посетить различные музеи, погулять и, конечно же, сходим в зоопарк.
Жанна
Во время каникул внук будет гулять на улице и заниматься спортом, а также учить английский язык. В основном будет учиться.
Сергей
Чем будут заниматься во время каникул? Уборкой дома. У них также есть дома тренажеры. Ну и, естественно, как и все дети сейчас, будут сидеть за компьютером. Мы не планируем ехать куда-то отдыхать, потому что уже посетили Турцию в августе.
Юлия
Стараемся детей завлекать куда-нибудь на природу, чтобы не сидели в телефоне. Сейчас большинство детей проводят много времени в гаджетах. Младшему нравится рисовать, лепка. Старшему тоже. Стараемся все же больше времени проводить всей семьей.
Юрий
Думаю, что сын будет много гулять на улице и играть в футбол, а также исправлять плохие оценки и досдавать долги по учебе. Конечно же постараюсь, чтобы он как можно меньше времени проводил за компьютером и за телефоном. Будет ходить на футбол, в бассейн. Возможно, поедем с ним на рыбалку или за грибами - будет зависеть от погоды и настроения.