ЛИШЬ БЫ НЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ Жители Таллинна рассказали, чем будут заниматься их дети и внуки во время школьных каникул

Алла

Мы с внуками поедем в Германию, у меня там живет подруга. Планируем посетить различные музеи, погулять и, конечно же, сходим в зоопарк.

Алла. Фото: Константин Седнев

Жанна

Во время каникул внук будет гулять на улице и заниматься спортом, а также учить английский язык. В основном будет учиться.

Жанна. Фото: Константин Седнев

Сергей

Чем будут заниматься во время каникул? Уборкой дома. У них также есть дома тренажеры. Ну и, естественно, как и все дети сейчас, будут сидеть за компьютером. Мы не планируем ехать куда-то отдыхать, потому что уже посетили Турцию в августе.

Сергей. Фото: Константин Седнев

Юлия

Стараемся детей завлекать куда-нибудь на природу, чтобы не сидели в телефоне. Сейчас большинство детей проводят много времени в гаджетах. Младшему нравится рисовать, лепка. Старшему тоже. Стараемся все же больше времени проводить всей семьей.

Юлия. Фото: Константин Седнев

Юрий

Думаю, что сын будет много гулять на улице и играть в футбол, а также исправлять плохие оценки и досдавать долги по учебе. Конечно же постараюсь, чтобы он как можно меньше времени проводил за компьютером и за телефоном. Будет ходить на футбол, в бассейн. Возможно, поедем с ним на рыбалку или за грибами - будет зависеть от погоды и настроения.

Юрий. Фото: Константин Седнев