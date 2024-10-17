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Ведущая прогноза погоды на эстонском телеканале раскрыла, почему выходит в эфир босиком

Перевод: Влада Лаевалинд
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Ведущая прогноза погода Беатриче.
Ведущая прогноза погода Беатриче. Фото: Kuvatõmmis Instagrami videost

В нескольких постах программы новостей Reporter на канале Kanal 2 видно, как девушка, ведущая прогноз погоды, Беатриче, сообщает зрителям прогноз босиком. Теперь она раскрыла причину, почему ей иногда приходится снимать обувь во время эфира.

20 сентября в официальном аккаунте программы новостей Reporter в Instagram появилось видео закулисья прогноза погоды. Звездой видео стала певица Беатриче.

То же видео было опубликовано и в TikTok-аккаунте шоу, где многие жители Эстонии заинтересовались тем, куда исчезла обувь Беатриче.

«Куда делись сапоги?» - спросил кто-то. «Босиком - это безумие», - заметил другой. «Босиком?», «Почему босиком?» и «Почему на ней нет обуви?» - это лишь часть вопросов, оставленных под постом в TikTok.

В среду, 16 октября, спустя несколько недель после публикации видео, Беатриче объяснила в соцсетях, почему иногда появляется перед камерой босиком.

«Ну что ж, сейчас мы начнем снимать прогноз погоды», - начала Беатриче, одновременно снимая свои туфли. «Дело в том, что, когда мы снимаем прогноз погоды, если вы смотрите программу Reporter, то видите справа логотип канала Kanal 2. И часто, когда я в обуви, я просто слишком высокая и закрываю этот логотип. Поэтому мне приходится снимать обувь», - объяснила она.

«Тайна раскрыта», - заявила Беатриче.

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