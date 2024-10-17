В нескольких постах программы новостей Reporter на канале Kanal 2 видно, как девушка, ведущая прогноз погоды, Беатриче, сообщает зрителям прогноз босиком. Теперь она раскрыла причину, почему ей иногда приходится снимать обувь во время эфира.
Ведущая прогноза погоды на эстонском телеканале раскрыла, почему выходит в эфир босиком
20 сентября в официальном аккаунте программы новостей Reporter в Instagram появилось видео закулисья прогноза погоды. Звездой видео стала певица Беатриче.
То же видео было опубликовано и в TikTok-аккаунте шоу, где многие жители Эстонии заинтересовались тем, куда исчезла обувь Беатриче.
«Куда делись сапоги?» - спросил кто-то. «Босиком - это безумие», - заметил другой. «Босиком?», «Почему босиком?» и «Почему на ней нет обуви?» - это лишь часть вопросов, оставленных под постом в TikTok.
В среду, 16 октября, спустя несколько недель после публикации видео, Беатриче объяснила в соцсетях, почему иногда появляется перед камерой босиком.
«Ну что ж, сейчас мы начнем снимать прогноз погоды», - начала Беатриче, одновременно снимая свои туфли. «Дело в том, что, когда мы снимаем прогноз погоды, если вы смотрите программу Reporter, то видите справа логотип канала Kanal 2. И часто, когда я в обуви, я просто слишком высокая и закрываю этот логотип. Поэтому мне приходится снимать обувь», - объяснила она.
«Тайна раскрыта», - заявила Беатриче.