Ведущая прогноза погоды на эстонском телеканале раскрыла, почему выходит в эфир босиком

То же видео было опубликовано и в TikTok-аккаунте шоу, где многие жители Эстонии заинтересовались тем, куда исчезла обувь Беатриче.

«Куда делись сапоги?» - спросил кто-то. «Босиком - это безумие», - заметил другой. «Босиком?», «Почему босиком?» и «Почему на ней нет обуви?» - это лишь часть вопросов, оставленных под постом в TikTok.

«Ну что ж, сейчас мы начнем снимать прогноз погоды», - начала Беатриче, одновременно снимая свои туфли. «Дело в том, что, когда мы снимаем прогноз погоды, если вы смотрите программу Reporter, то видите справа логотип канала Kanal 2. И часто, когда я в обуви, я просто слишком высокая и закрываю этот логотип. Поэтому мне приходится снимать обувь», - объяснила она.