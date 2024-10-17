Знали все, но молчали: муж узнал о страшном секрете жены после 20 лет в браке

Оказалось, что эту неприятную правду раскрыла его невестка. Она рассказала, что жена мужчины раньше встречалась с его братом. А потом шоком для него стало то, что его близкие имели интимные отношения задолго до того, как мужчина начал встречаться с будущей женой.

Позже, мужчина узнал, что вся его семья также знала об этой ситуации. Теперь он чувствует себя разбитым после раскрытия этой тайны и хочет разорвать все контакты со всеми родственниками.

«Они держали это в тайне все эти годы. Я понимаю, что это давняя история, но у нас были проблемы в браке, как и у каждой пары на протяжении многих лет. Я чувствую боль, обиду и почти иррациональную злость, что этот "секрет" был общеизвестен для всей моей семьи», - написал мужчина.

Позже он добавил, что встретился со своим братом. Тот признал, что они с женой родственника были в очень близких отношениях, и сожалеет, что не сказал брату об этом раньше. Его родственник также добавил, что рассказал об этой связи собственной жене. Она была шокирована, и хотела сообщить герою истории о тайне, которую все от него скрывали.

«Мы с женой уже спим отдельно. Я думаю развестись с ней из-за этого. Я был дураком полжизни для всех близких. Мне кажется, что все они - ублюдки. От моих родителей, которые сказали, что думали, что я знаю, до моих братьев и сестер, которые все знали. Сейчас я не хочу контактировать с ним, по крайней мере, некоторое время», - признал мужчина.

Пользователи Reddit быстро выступили в поддержку мужчины. Большинство сказали автору, что он не безосновательно расстроен из-за этого и ему следует поступить, как он задумал. Один пользователей написал: «Это очень унизительно. Вы должны решить, сможете ли вы попытаться преодолеть эту ситуацию с этими людьми». Другой комментатор также поддержал мужчину, отметив: «Вся семья не уважала вас и заставила вас чувствовать себя дураком. Не позволяйте им пытаться унизить вас и растоптать свои чувства».