ВИДЕО Мужское и женское – вчерашний день: модельер Оксана Тандит предлагает жителям Эстонии одеваться по-новому

Таллиннская неделя моды Tallinn Fashion Week (TFW) пройдет в Котле культуры с 22 по 25 октября. Традиционно в рамках осенней недели моды лучшему модельеру будет вручена «Золотая игла».

Оксана Тандит признается, что для нее номинация на «Золотую иглу» - это уже победа, вне зависимости от того, кому награда достанется.

На TFW Оксана Тандит представит гендерно-нейтральную коллекцию под названием «Безграничный». Модельер признается, что давно хотела создать нечто подобное, ведь всегда думала, что красивая, стильная, элегантная одежда - вне пола, вне национальности или расы.

Оксана Тандит в студии Limon LIVE. Фото: Madis Veltman

Оксане Тандит было интересно посмотреть, как одни и те же костюмы будут сидеть на женщинах и на мужчинах.

«Я давно обратила внимание на то, что красивые, стильные, качественные вещи нейтральны по своему принципу, они подходят и женщинам, и мужчинам, они хорошо сидят на всех, - говорит Оксана Тандит. - Женщины уже давным-давно позаимствовали у мужчин брюки, галстуки, пиджаки, пальто. Но когда я искала моделей, обратила внимание на одного очень симпатичного парня. И сказала: Карл, приходи, примерь наши костюмы. Он примерил, и оказалось, что на его фигуре прекрасно сидит наш классический женский костюм».

Модельер Оксана Тандит и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Madis Veltman

Практически все модели новой коллекции Тандит - гендерно-нейтральные трансформеры: эти вещи могут носить и мужчины, и женщины.