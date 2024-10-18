Дизайнер-модельер Оксана Тандит, которая вот уже двадцать лет шьет одежду для эстонских знаменитостей и общественных деятелей, стала номинантом «Золотой иглы-2024». В студии Limon LIVE модельер рассказала, почему решила перестать делить стильные вещи на женские и мужские.
ВИДЕО ⟩ Мужское и женское – вчерашний день: модельер Оксана Тандит предлагает жителям Эстонии одеваться по-новому
Таллиннская неделя моды Tallinn Fashion Week (TFW) пройдет в Котле культуры с 22 по 25 октября. Традиционно в рамках осенней недели моды лучшему модельеру будет вручена «Золотая игла».
Оксана Тандит признается, что для нее номинация на «Золотую иглу» - это уже победа, вне зависимости от того, кому награда достанется.
На TFW Оксана Тандит представит гендерно-нейтральную коллекцию под названием «Безграничный». Модельер признается, что давно хотела создать нечто подобное, ведь всегда думала, что красивая, стильная, элегантная одежда - вне пола, вне национальности или расы.
Оксане Тандит было интересно посмотреть, как одни и те же костюмы будут сидеть на женщинах и на мужчинах.
«Я давно обратила внимание на то, что красивые, стильные, качественные вещи нейтральны по своему принципу, они подходят и женщинам, и мужчинам, они хорошо сидят на всех, - говорит Оксана Тандит. - Женщины уже давным-давно позаимствовали у мужчин брюки, галстуки, пиджаки, пальто. Но когда я искала моделей, обратила внимание на одного очень симпатичного парня. И сказала: Карл, приходи, примерь наши костюмы. Он примерил, и оказалось, что на его фигуре прекрасно сидит наш классический женский костюм».
Практически все модели новой коллекции Тандит - гендерно-нейтральные трансформеры: эти вещи могут носить и мужчины, и женщины.
«Мы ограничиваем выбор людей, когда говорим - это только женские вещи, а это только мужские. Мода становится более инклюзивной. Мода - это язык, это способ передать свое отношение к проблемам, которые происходят в обществе, - говорит Оксана Тандит. - Когда я искала моделей для показа этой коллекции, хотела пригласить девушку, которая снималась у меня несколько лет назад в рекламной кампании. Но это тогда она была девушкой, а сейчас у нее уже мужское имя. И я подумала, что я могу предложить этому человеку, что он может надеть из моей коллекции? Согласится ли выступить в новой гендерной роли?»
Мода и дизайн, по словам Оксаны Тандит, - лучшая демократическая площадка, открытая новаторству и экспериментам. На подиум в ее показе выйдут молодые и пожилые, женщины и мужчины, люди с разным цветом кожи.
Свой стиль Оксана Тандит называет «современная классика с изюминкой». Модельер остается верна черно-белому и в новой коллекции, лишь расставляя некоторые акценты красным.
«Мне кажется, что очень яркие вещи затмевают человека. Они переводят на себя весь фокус внимания, - говорит Оксана Тандит. - Главная функция одежды - подчеркнуть твой характер, твою индивидуальность».
Особенно трепетно Оксана Тандит относится к выбору ткани, и советует и каждому из нас внимательно изучать, из чего сделана та или иная вещь, прежде, чем она поселится в нашем гардеробе.
«Выбирайте качественные ткани. Вас никогда не согреет синтетическое пальто. Оно может быть очень красивым, оно может быть очень ярким, но синтетика не греет, - разводит руками Оксана Тандит. - Да, синтетика дешевле, но я предпочитаю, чтобы люди покупали меньше, но дороже. Можно отказать себе в желании приобрести что-нибудь дешевое в Zara или в H&M, откладывая 50 евро каждый месяц, чтобы потом купить себе одно качественное изделие от хорошего эстонского дизайнера. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи!»
Оксана Тандит уверена, что у эстонского дизайна есть большой потенциал, правда, отечественным дизайнерам и модельерам в наше непростое время как никогда нужна поддержка.
«Мои ожидания, к политикам и к людям, чей доход выше среднего - чтобы они все пользовались услугами эстонских дизайнеров и эстонских стилистов. Чтобы они всегда выбирали прежде всего эстонский дизайн, когда выезжают на какие-нибудь зарубежные мероприятия», - говорит Оксана Тандит.
В пример она приводит бывшего премьер-министра Каю Каллас, которая всегда на самые важные приемы надевала костюмы и платья отечественных брендов.
Что изменила бы в Таллиннской неделе моды Оксана Тандит? Какие любимые вещи есть в ее гардеробе, а также советы, как оставаться модными и не замерзнуть этой осенью, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!