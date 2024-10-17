ФОТО 60-летний уборщик насиловал женщин, используя свое сходство с Киану Ривзом

Это произошло после того, как Стефания вынуждена была обратиться в отделение неотложной помощи после ночи с Мануали, когда она проснулась «в смятении и ошеломлении». Фотографии и видео насилия над полубессознательной женщиной были найдены в телефоне мужчины вместе с кадрами надругательства над двумя другими жертвами.

«Каждый раз, когда мы выходили вместе, он хвастался мне, что у него была тысяча женщин. Он был одержим своей красотой, хвастовством», - говорила Лоцци.

Три жертвы Убальдо из Капраники, Алатри и Маццано-Романо получат компенсацию в размере около 26 тысяч евро после пережитых ими испытаний.

В ордере на арест, который привел к немедленному судебному разбирательству, следственный судья говорил о «выраженной преступной дееспособности», движимой «маниакальным извращением для удовлетворения своих сексуальных импульсов, оглушая жертв, чтобы избежать возможного отказа». По словам полиции, мужчина имел «полную неспособность к самоконтролю» и «мог заставить своих жертв поверить, что он даже помогал им, когда они плохо себя чувствовали».

Когда судья огласил приговор, Мануали отреагировал на него очень спокойно и заявил, что подаст апелляцию, потому что «ничего не сделал».

Еще до суда, когда Убальдо был в тюрьме, заключенные его избивали и запугивали. В итоге его перевели под домашний арест, надев электронный браслет, и Мануали жил у своей сестры в Черветери.