СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕЖИТИЕ? Роскошные комнаты замка Лайтсе ищут арендаторов, но есть одно но

На портале недвижимости Kinnisvara24 привлекают внимание несколько объявлений о поиске арендаторов для комнат в замке Лайтсе. Ранее предпринимались попытки продать весь замок. Неужели действительно не нашлось покупателей для этого исторического здания, и расходы на его содержание настолько давят на владельцев, что они придумали такое решение, или за этим кроется что-то другое?