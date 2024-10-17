На портале недвижимости Kinnisvara24 привлекают внимание несколько объявлений о поиске арендаторов для комнат в замке Лайтсе. Ранее предпринимались попытки продать весь замок. Неужели действительно не нашлось покупателей для этого исторического здания, и расходы на его содержание настолько давят на владельцев, что они придумали такое решение, или за этим кроется что-то другое?
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕЖИТИЕ? ⟩ Роскошные комнаты замка Лайтсе ищут арендаторов, но есть одно но
Расположенный всего в нескольких десятках километров от Таллинна прекрасный замок Лайтсе имеет богатую историческую основу, и деревня Лайтсе упоминается даже в хронике Генриха Латвийского.
В 1996 году замок был приобретен бывшим банкиром Суло Мулдия. В замке пробовали открыть и гостиницу, и ресторан. Кроме того, хозяйственные постройки были отремонтированы под квартиры, а также сотрудничали с «Гранитной деревней» художника Таунo Кангро, которая тоже некоторое время продавалась за большую сумму.