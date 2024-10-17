Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете

При этом перевозчик должен предлагать различные поощрения, пока не найдется достаточно добровольцев. Это может быть:

наличные

ваучер на следующую поездку

повышение класса обслуживания на более позднем рейсе

Если более поздний рейс запланирован на следующий день, авиакомпания также должна предоставить отель, транспорт до него и питание на время ожидания.

Как правило, достаточное количество пассажиров находится, ведь всегда есть те, для кого отсрочка на пару часов или даже до следующего дня не является проблемой - к тому же, они не против получить дополнительные «плюшки».

«Некоторые путешественники, включая меня, специально выбирают рейсы, которые имеют высокие шансы быть переполнены - особенно в США в пятницу и воскресенье днем ​​и вечером. У меня гибкие планы, которые позволяют мне воспользоваться любым предложением», - признается Колдер.

Впрочем, эксперт констатирует, что далеко не всегда, особенно в Европе, авиакомпании заморачиваются поиском добровольцев, а самостоятельно выбирают «жертв».

Если пассажира это не устраивает и ему нужно срочно лететь, ему следует настаивать на том, чтобы авиакомпания искала добровольцев. Если это не сработает, нужно заявить о своем праве на «скорейшую пересадку» на рейс до пункта назначения. Ведь если авиакомпания отказывает пассажиру в посадке, ему не обязательно ждать следующего рейса этого перевозчика по необходимому направлению - если у другой авиакомпании есть более ранний рейс по маршруту, пассажир имеет право попросить пересадить его на него, советует Колдер.

При этом он указывает, что ряд перевозчиков не производят избыточное бронирование рейсов, например, Ryanair и Jet2. Однако даже в этом случае может быть редкий случай, когда некоторых пассажиров придется пересадить. В случае с Ryanair это может произойти из-за замены самолета с Boeing 737 Max на более старый самолет 737-800, в котором на восемь мест меньше.

Также Колдер отмечает, что пассажиры, зарегистрировавшие багаж, более защищены от высадки, поскольку процесс получения багажа довольно длительный. Некоторые также считают, что платное бронирование определенного места заранее может снизить риск отказа в посадке.