Концерт «Океана Эльзы» прервала воздушная тревога, но группа продолжила выступление в киевском метро

Впрочем, выступление не прошло без происшествий. Около 20:00 в Киеве и области раздался сигнал воздушной тревоги. Поначалу опасность быстро прошла. Однако впоследствии сирены снова раздались из-за угрозы обстрела. Концерт нельзя было продолжать из-за опасности, поэтому всех зрителей попросили пройти в укрытие, ближайшее из которых было расположено в метро.

Коллектив во главе с певцом Святославом Вакарчуком отправился вместе с поклонниками. В подземке артисты продолжили концерт, правда вместо микрофона лидер группы держал в руках рупор.

В метро Святослав Вакарчук исполнил легендарные песни «Океана Эльзы», среди которых «Як ніколи», «Не питай», «Без бою», «Я так хочу», «На небі». Кстати, когда артист пел лирическую песню, то попросил поклонников, чтобы те включили фонарики на телефонах, что они и сделали.

«Так, ребята, сейчас будет тихая, медленная, лирическая песня, под которую мы с вами зажигаем огоньки», - обратился к фанатам артист.