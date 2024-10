БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Знаменитые красавицы посетили роскошный день рождения эстонского косметического бренда

В течение вечера основательница Berrichi Берит Йоосеп поделилась историей создания сыворотки. На мероприятии также выступила владелица студии красоты What the Face Келли Коткас , которая рассказала о важности тренировки лицевых мышц для сохранения молодого и привлекательного внешнего вида.

Õhtu lõpetas uneterapeut Kene Vernik, kes rääkis une tähtsusest nahahoolduses. Vernik rõhutas, et magamine on meie naha tervise ja ilu võtmetegur ning et piisav uni on esimene samm särava ja noorusliku naha saavutamisel