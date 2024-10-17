БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Знаменитые красавицы посетили роскошный день рождения эстонского косметического бренда

В течение вечера основательница Berrichi Берит Йоосеп поделилась историей создания сыворотки. На мероприятии также выступила владелица студии красоты What the Face Келли Коткас , которая рассказала о важности тренировки лицевых мышц для сохранения молодого и привлекательного внешнего вида.

В конце дня рождения специалист по сну Кене Верник рассказала о важности режима в уходе за кожей. Специалист подчеркнула, что сон - ключевой фактор, и его достаточное количество - это первый шаг к достижению сияющей и молодой кожи.