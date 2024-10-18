Будет непросто, но интересно. Не все складывается так, как хотелось бы, и иногда для того, чтобы реализовать задуманное, нужно потрудиться. Но даже люди, которые обычно отступают перед трудностями, сегодня проявляют настойчивость и добиваются своего.
ГОРОСКОП НА 18 ОКТЯБРЯ ⟩ Овнам пора взять все в свои руки, а Львам – смотреть на вещи реалистично
Не всегда нужно решать проблемы в одиночку. Те, чьи цели и взгляды на жизнь схожи, легко договорятся о сотрудничестве. Старайтесь обращать внимание на все, что происходит вокруг. Есть шанс заметить нечто важное, узнать то, что вскоре обязательно пригодится.
Овен
Действуйте решительно, не тратьте время напрасно. Сегодня вы сможете справиться с тем, что прежде не получалось, реализовать какие-то давние планы и успешно завершить то, что было начато давным-давно. Вы к любым делам относитесь очень серьезно. Это производит хорошее впечатление на окружающих, вам часто предлагают помощь и поддержку. Во второй половине дня полезно будет отвлечься от рутинных дел и заняться чем-то новым. Это поможет по-иному взглянуть на то, что прежде вас тревожило, найти ответы на вопросы, важные и для вас, и для ваших близких.
Телец
День радует. Вас ждут приятные события и хорошие новости. Возможным становится удачное решение вопросов, которые долгое время не давали вам покоя. Удастся определиться с планами на будущее, решить, на чем вы сосредоточитесь сейчас, а что отложите на потом. Вам часто удается предугадать, как будут развиваться события. На окружающих это производит сильное впечатление. Если вы давно хотели что-то изменить в своей жизни, сегодня можно перейти от размышлений к конкретным действиям. При этом торопиться не стоит, лучше начинать с малого. Так вы будете чувствовать себя гораздо увереннее.
Близнецы
Появляются отличные идеи, в том числе такие, которые можно реализовать немедленно. Не теряйте время зря, действуйте! Полезно проявлять инициативу, особенно в деловой сфере. Многие ваши начинания сразу получают поддержку. Находятся люди, не меньше вашего заинтересованные в их успехе. Общие дела очень сближают. День отлично подходит для того, чтобы пробовать что-то новое, импровизировать, искать новые пути к цели. Сегодня вы можете позволить себе нарушить традиции, отступить от общепринятых правил; окружающим это даже нравится.
Рак
Надо действовать быстро. Есть шанс сделать много полезного, причем не только для себя, решить проблемы, возникшие раньше, разобраться с делами, к которым раньше никак не удавалось приступить. Хотя день оказывается чрезвычайно насыщенным, вы не чувствуете усталости. Энергии у вас так много, что можно было бы и горы сдвинуть. Только зачем? У вас есть дела поважнее. Это отличный день для общения. Вы не только хорошо ладите с окружающими, но и быстро догадываетесь, что у них на душе. Именно поэтому вряд ли кому-то удастся хоть что-то от вас утаить.
Лев
Старайтесь смотреть на вещи реалистично. Именно это позволит увидеть возможности, которых раньше никто не замечал, и добиться успеха там, где прежде многие потерпели неудачу. Вряд ли кто-то сможет запутать вас, сбить с толку или загнать в ловушку. Сегодня интуиция безошибочно подсказывает вам, кому можно доверять, а от кого лучше держаться подальше. Вероятны приятные известия издалека, а также предложения, от которых не захочется отказываться. Друзья могут приятно удивить вас, а любимый человек – сказать или сделать то, чего вы давно ждали.
Дева
Избегайте пустых разговоров, споров и долгих обсуждений. Все это отнимает энергию, которую вы могли бы направить в более полезное русло. Есть дела, требующие вашего внимания именно сейчас; на них и сосредоточьтесь. Стоит прислушаться к тому, что говорят старые знакомые. Возможно, они заметили то, на что вы не обратили внимания, и сейчас хотят удержать вас от опрометчивых поступков. Старайтесь избегать слишком тесного общения с людьми, которые абсолютно все критикуют, а жизнь видят в самом мрачном свете. Сегодня такие особы легко могут испортить вам настроение. Куда полезнее проводить время с теми, кто вас радует и вдохновляет!
Весы
Не спешите. Утро едва ли подходит для того, чтобы браться за что-то новое или принимать важные решения. Зато можно разобраться с мелкими делами, которые давно требуют внимания, завершить начатое раньше. Вы внимательны к мелочам и редко отвлекаетесь, поэтому не допускаете ошибок. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вы чувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Интуиция подсказывает, что пришло время для каких-то важных шагов, серьезных начинаний. Тут она не ошибается. А вот там, где дело касается личных отношений, подсказки не всегда точны.
Скорпион
Удачный день. Правда, нужно потрудиться, чтобы достичь цели, но звезды на вашей стороне, так что все получится. Чаще проявляйте инициативу, делитесь идеями, рассказывайте людям то, чего они пока не знают. Чем больше внимания вы сегодня к себе привлечете, тем проще будет найти помощников и друзей в будущем. Полагайтесь на интуицию во всем, что касается финансов. Она безошибочно подсказывает, какие сделки заключать, что покупать, на что тратить деньги. В личных отношениях возможны перемены к лучшему, которые станут для вас приятной неожиданностью.
Стрелец
День, когда вы способны договориться с кем угодно. Хорошо проходят важные встречи, удается произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. Вас внимательно слушают даже те, кто прежде интересовался исключительно собственным мнением. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, становятся менее формальными. Вы можете подружиться с теми, с кем прежде были связаны лишь профессиональными интересами. Не исключено и начало романтических историй. Вы находите ответы на вопросы, в последнее время беспокоившие многих, и начинаете смотреть в будущее с большим оптимизмом. Это нравится окружающим, они охотно помогают вам во всем.
Козерог
Думайте, учитесь, стройте планы. Сегодня вы можете догадаться о том, что прежде никому не приходило в голову, или сделать правильные выводы, располагая лишь минимумом информации. Появляются отличные идеи. Приступать к их реализации пока рано, но вы и не торопитесь никуда: сейчас в этом нет нужды. Хотя дел сегодня будет много, останется время для интересных разговоров, приятных бесед. С кем бы ни приходилось общаться, вам удается быстро найти нужные слова. Порой возникают споры. Они полезны и конструктивны: истина рождается, при этом никто не чувствует себя обиженным или ущемленным.
Водолей
Ищите помощников и союзников. Сегодня вам удается привлечь на свою сторону людей, вместе с которыми можно сделать то, что прежде казалось совершенно невозможным. Складываются необычные, но очень прочные союзы. Люди, с которыми вы сегодня начинаете вместе работать, со временем станут вашими друзьями. Дома может быть больше забот, чем обычно. Не исключено, что потребуются расходы: например, нужно будет купить новую бытовую технику. Напрасными такие траты не будут. Вечер – отличное время для общения с близкими, разговоров о том, что важно для всех.
Рыбы
Рассказывайте о себе: сегодня вы особенно интересны людям. Иногда вам задают непростые вопросы, но и это идет на пользу. Вы задумываетесь о том, что прежде не приходило в голову, приходите к неожиданным выводам. Возможно, вам захочется изменить планы. Прислушайтесь к интуиции; она подскажет, стоит ли делать это. Старайтесь избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Помните: сегодня стоит не только работать, но и отдыхать, причем отдыхать по возможности хорошо. Вдохновят небольшие поездки, особенно если вы отправитесь в них вместе с друзьями.