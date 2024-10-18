ГОРОСКОП НА 18 ОКТЯБРЯ Овнам пора взять все в свои руки, а Львам – смотреть на вещи реалистично

Стрелец

День, когда вы способны договориться с кем угодно. Хорошо проходят важные встречи, удается произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. Вас внимательно слушают даже те, кто прежде интересовался исключительно собственным мнением. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, становятся менее формальными. Вы можете подружиться с теми, с кем прежде были связаны лишь профессиональными интересами. Не исключено и начало романтических историй. Вы находите ответы на вопросы, в последнее время беспокоившие многих, и начинаете смотреть в будущее с большим оптимизмом. Это нравится окружающим, они охотно помогают вам во всем.

Козерог

Думайте, учитесь, стройте планы. Сегодня вы можете догадаться о том, что прежде никому не приходило в голову, или сделать правильные выводы, располагая лишь минимумом информации. Появляются отличные идеи. Приступать к их реализации пока рано, но вы и не торопитесь никуда: сейчас в этом нет нужды. Хотя дел сегодня будет много, останется время для интересных разговоров, приятных бесед. С кем бы ни приходилось общаться, вам удается быстро найти нужные слова. Порой возникают споры. Они полезны и конструктивны: истина рождается, при этом никто не чувствует себя обиженным или ущемленным.

Водолей

Ищите помощников и союзников. Сегодня вам удается привлечь на свою сторону людей, вместе с которыми можно сделать то, что прежде казалось совершенно невозможным. Складываются необычные, но очень прочные союзы. Люди, с которыми вы сегодня начинаете вместе работать, со временем станут вашими друзьями. Дома может быть больше забот, чем обычно. Не исключено, что потребуются расходы: например, нужно будет купить новую бытовую технику. Напрасными такие траты не будут. Вечер – отличное время для общения с близкими, разговоров о том, что важно для всех.

Рыбы

Рассказывайте о себе: сегодня вы особенно интересны людям. Иногда вам задают непростые вопросы, но и это идет на пользу. Вы задумываетесь о том, что прежде не приходило в голову, приходите к неожиданным выводам. Возможно, вам захочется изменить планы. Прислушайтесь к интуиции; она подскажет, стоит ли делать это. Старайтесь избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Помните: сегодня стоит не только работать, но и отдыхать, причем отдыхать по возможности хорошо. Вдохновят небольшие поездки, особенно если вы отправитесь в них вместе с друзьями.