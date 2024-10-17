Веру Брежневу после слухов о ее новом романе заметили с загадочным мужчиной

Артистка находится не за границей, а в Киеве. Исполнительница уже успела посетить один из пяти концертов «Океана Эльзы», которые группа по случаю 30-летия деятельности проводит во «Дворце спорта». Как сообщают источники, на мероприятие Вера Брежнева пришла не одна. Компанию певице составил загадочный мужчина.

В 2023 году Вера Брежнева объявила, что развелась с композитором Константином Меладзе. С тех пор личную жизнь певица держит в тайне и неохотно рассказывает о ней. Впрочем, недавно звезда намекнула, что на горизонте у нее кардинальные перемены. Исполнительница заинтриговала новыми отношениями, когда опубликовала фото с немалым букетом цветов и отметила, что «может их сама себе купить, но в этом нет нужды, потому что он это сделает».