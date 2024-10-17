Певица Вера Брежнева, которая ранее намекала на новый роман, засветилась в компании загадочного мужчины на концерте «Океана Эльзы», пишет ТСН.
Веру Брежневу после слухов о ее новом романе заметили с загадочным мужчиной
Артистка находится не за границей, а в Киеве. Исполнительница уже успела посетить один из пяти концертов «Океана Эльзы», которые группа по случаю 30-летия деятельности проводит во «Дворце спорта». Как сообщают источники, на мероприятие Вера Брежнева пришла не одна. Компанию певице составил загадочный мужчина.
Брежнева пришла на концерт «Океана Эльзы» в черном пальто, лицо звезда скрыла солнцезащитными очками, а белые волосы распустила. Между тем загадочный мужчина был в черных брюки, клетчатой рубашке и кепке.
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Действительно ли это новый избранник звезды или просто приятель – неизвестно. Источники лишь коротко отмечают, что за руки пара не держалась.
В 2023 году Вера Брежнева объявила, что развелась с композитором Константином Меладзе. С тех пор личную жизнь певица держит в тайне и неохотно рассказывает о ней. Впрочем, недавно звезда намекнула, что на горизонте у нее кардинальные перемены. Исполнительница заинтриговала новыми отношениями, когда опубликовала фото с немалым букетом цветов и отметила, что «может их сама себе купить, но в этом нет нужды, потому что он это сделает».