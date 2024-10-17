ФОТО Звезда продолжения сериала «Отель Элеон» вышла замуж и показала своего избранника

О бракосочетании актриса рассказала необычным способом, отметив, что теперь Мила Сивацкая - это ее сценический псевдоним. Таким образом, она подтвердила, что взяла фамилию мужа, официально став его супругой.

Кроме того, в своем блоге Сивацкая опубликовала редкий снимок с Сергеем. На фотографии пара счастливо улыбается и смотрит друг на друга.

Стоит отметить, что для Милы это первый брак, и пока точно неизвестно, когда именно пара поженилась. Однако, судя по всему, они уже зарегистрировали брак в ЗАГСе, а полноценное торжество планируют провести позже.

Интересно, что Мила редко делится подробностями личной жизни. Она лишь рассказывала, что возлюбленный сделал ей предложение в новогоднюю ночь.