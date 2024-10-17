ФОТО «Он не обычный эстонский мужчина!» Известному парикмахеру-стилисту сделали предложение прямо во время спектакля

В во вторник Сарита Урм сообщила в социальных сетях, что на ее пальце теперь сверкает кольцо, и поблагодарила в том числе Хенрика Норманна , Сепо Сеэмани , Кристьяна Йыэкалда и многих других, кто помог ее мужу устроить незабываемый для нее сюрприз.

По словам Сариты, предложение ей сделали на представлении Firmapidu в театре Ванемуйне. «Спектакль начался красиво. Поблагодарили руководителя рекламного отдела Мартина за проделанную работу и попросили сказать несколько слов на сцене... Я была удивлена, когда мой спутник оказался именно тем Мартином, и я подумала, что его просто приобщили к спектаклю... Что они шутят и так далее».