Подростки одеваются в костюмы пушистых животных и ползают на четвереньках. Кажется странным? Но на этом дело не заканчивается, ведь эти «животные» также нападают на своих сверстников.
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ВИДЕО ⟩ Рычат, лают и кусаются: дети, подражающие животным, нападают на сверстников
Распространяющийся в интернете тренд заставляет детей рычать, лаять, мяукать и нападать на других, пытаясь подражать поведению животных. В социальных сетях можно видео, на которых подростки в костюмах пушистых животных ползают по улицам.
На одном из видео видно девочку-подростка в костюме кошки, которая дразнит собаку.