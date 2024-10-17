СИЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ? Эстонская певица поделилась архивными снимками, сделанными 17 лет назад на съемках популярного шоу

«За семнадцать лет этот человек внутренне, к счастью, не так уж сильно изменился. Эта жизнерадостность, смелость, радость и эмоциональность все еще живут во мне», - поделилась певица Кети Уйбомяги в социальных сетях. Она вспомнила о времени, когда в 17 лет, будучи школьницей, она участвовала в шоу Eesti otsib superstaari, где исполнила песню Джоан Джетт I Love Rock 'n' Roll.

«Это был, безусловно, один из самых крутых дней в моей жизни», - вспоминает она сегодня, добавляя, что именно с этого началась ее карьера. «Фотографии напомнили мне, что нужно жить на полную катушку, бесстрашно, эмоционально, с увлечением и удовольствием», - поделилась она значимым для нее воспоминанием.

Кети по-прежнему гордится своим достижением. «Я обрамила эту желтую карточку и только что нашла ее, разбирая вещи. Я все это время хранила ее», - радовалась еще в прошлом году певица.

Помолвка и ожидание ребенка

В августе Кети в социальных сетях объявила, что ждет ребенка от своего нового возлюбленного. «Мечта сбывается», - добавила она под красивой фотографией.

Позже певица рассказала, что могла бы держать новость в секрете и дальше, но открыться ей пришлось из-за того, что она стала носить широкую мужские одежду. «Сегодняшняя реальность делает меня счастливой. Один эстонец пополнит счастливую семью, и это лучший подарок миру», - написала она в социальных сетях.

В конце лета она также поделилась фотографией кольца. Обручальное оно или нет, Кети не стала комментировать.