ДЕТКА, ТЫ КОСМОС! NASA отправляет на Луну женщину в модном скафандре от Prada

Издание Daily Beast cообщает, что их лунные прогулки также будут дефиле по подиумам.

Дизайнерский бренд объявил о сотрудничестве с компанией по исследованию космоса и инфраструктуре Axiom Space Inc. В 2023 году Axiom Space получила задание от NASA создать костюмы для миссии, это ее второй подобный контракт с агентством. Axiom Space также является одним из трех партнеров NASA по коммерческой космической станции.

Представленный в Милане в среду скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) будут носить четыре астронавта миссии NASA Artemis III. Эти пионеры космоса и стиля будут носить скафандр во время исследования лунного Южного полюса в ходе миссии, запуск которой запланирован не ранее сентября 2026 года.

Хотя на костюмах нет логотипа Prada, на них также присутствуют детали в виде красных полос, которые не только делают астронавтов узнаваемыми, но и, возможно, отсылают к одному из фирменных цветов модного бренда.

В пресс-релизе компании Axiom Space говорится, что костюм сможет выдерживать экстремальные температуры Южного полюса Луны, а астронавты смогут находиться в открытом космосе не менее восьми часов.

Также в комплект входит рюкзак с переносной системой жизнеобеспечения, поскольку аксессуары имеют значение. Особенно те, которые спасают жизни.