Член Рийгикогу Эстер Карузе обращает внимание на недостатки своего родного города: «Каждый раз, когда летом мы приходили на игровую площадку, я думала: почему эти фанерные доски все еще лежат там...» Волостная управа прокомментировала ситуацию.
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ФОТО ⟩ Член Рийгикогу Эстер Карузе возмущена состоянием детской площадки в ее родном городе: «Не говорите нам, что вы не знали...»
«Уже весной один из четырех батутов был сломан и накрыт желтой фанерой. Летом сломался еще один батут, и его накрыли черной доской», - обращает внимание бывшая старейшина волости Валга и член Рийгикогу Эстер Карузе на игровую площадку, которая явно нуждается в ремонте, в центре города на юге Эстонии.
Карузе делится в своем посте фотографиями батутов, которые могут быть очень опасны для детей любого возраста.