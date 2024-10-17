ФОТО Член Рийгикогу Эстер Карузе возмущена состоянием детской площадки в ее родном городе: «Не говорите нам, что вы не знали...»

«Уже весной один из четырех батутов был сломан и накрыт желтой фанерой. Летом сломался еще один батут, и его накрыли черной доской», - обращает внимание бывшая старейшина волости Валга и член Рийгикогу Эстер Карузе на игровую площадку, которая явно нуждается в ремонте, в центре города на юге Эстонии.