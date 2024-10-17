Стало известно, где именно в Европе принц Гарри и Меган Маркл купили дом

По информации издания, в Португалии принцесса Евгения, кузина принца Гарри, и ее муж Джек Бруксбэнк владеют домом в CostaTerra Golf and Ocean Club - у моря в Мелидесе, к югу от португальской столицы Лиссабона. Джек работает в отделе маркетинга и продаж в CostaTerra. Он, Евгения и двое их сыновей, трехлетний Август и 16-месячный Эрнест живут на две страны: Португалию и Лондон.

Покупка принцем Гарри и Меган Маркл дома в Португалии, возможно, позволила Сассекским получить так называемую Золотую визу, по которой они могли бы безвизово посещать Шенгенскую зону Европейского Союза.

Это могло бы стать главным привлекательным фактором для Меган, которая является гражданкой США. Когда пара обручилась в ноябре 2017 года, Кенсингтонский дворец заявил, что Меган в свое время подаст заявление на получение британского гражданства, а пресс-секретарь подтвердил, что «она пройдет через процесс, который занимает несколько лет».

В конечном итоге Меган отказалась от попытки стать гражданкой Великобритании, покинув вместе с мужем страну в 2020 году и переехав в США менее чем через два года после их свадьбы.