ВИДЕО Жена известного рок-звезды родила в автобусе прямо во время концерта мужа

Эмбер, родившая сына Абрама прямо в автобусе, спустя три дня рассказала с мужем Брэнтли Гилбертом историю необычных родов.

На выходных в середине концерта в Миссисипи Гилберт внезапно покинул сцену, чтобы позаботиться о жене, у которой неожиданно начались схватки. Как сообщает Deadline, в автобусе также находилась акушерка.

После родов музыкант вернулся на сцену, чтобы завершить выступление. «У нас родился ребенок!» - сообщил он публике, а позже в соцсетях опубликовал видео, в котором описал то, что назвал «самой безумной ночью в жизни».

Кстати, мальчик родился в том же городе, что и «король рок-н-ролла» Элвис Пресли.

Пара призналась, что ребенка ждали только через неделю, но все произошло иначе. Их третий ребенок родился здоровым, и родители счастливы.