В судебных разбирательствах по делу P. Diddy произошел новый поворот: подробности

Адвокаты продюсера, пишет Daily Mail, попросили судью раскрыть личности истцов, чтобы защита могла «лучше подготовиться к разбирательству». В письме указано, что дело P. Diddy «уникально» из-за его «статуса знаменитости и богача», и жертвы выдвинули «ложные и откровенно абсурдные» обвинения явно для того, чтобы нажиться. По мнению адвокатов, такие люди мешают правосудию и портят репутацию артиста.

Источник, близкий к расследованию, раскрыл, что команда артиста настаивает на раскрытии имен, чтобы публично опозорить истцов. Материалы уголовного дела, по словам инсайдера, находятся в открытом доступе. С учетом того, какие ужасы рассказывают жертвы P. Diddy, опозорен, скорее, он.

Задержанию продюсера предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной и других жертв в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки.