СМОТРИТЕ «Отличный день в Аргентине!» Певец, упавший с балкона отеля, поделился кадрами с отдыха незадолго до своей смерти

Бывший участник бойз-бэнда One Direction Лиам Пейн, упав с балкона третьего этажа отеля, скончался в Аргентине в возрасте 31 года. Всего за несколько минут до того, как новость о его смерти стала известна, в Snapchat певца появились фотографии и видео, на которых он делился тем, как наслаждается отдыхом.
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Фотография, которая, по-видимому, является последним снимком звезды One Direction, была опубликована в его аккаунте в соцсетях на платформе Snapchat незадолго до того, как появилась новость о смерти музыканта. Последние кадры, опубликованные им в Snapchat, предположительно были сделаны в отеле, где Лиам и погиб.
На одной из фотографий Пейн сидит на стуле в джинсах, футболке, кепке и смотрит вдаль, намекая на знаменитый фильм «Форрест Гамп» как позой, так и подписью к фото. «Идея для костюма на Хэллоуин», - пошутил Пейн. Он также опубликовал видео с заголовком: «Отличный день в Аргентине».