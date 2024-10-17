ФОТО 13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов вышла в свет в «голом» платье: пользователи Сети в ярости

Виктория - модельер, а мероприятие было посвящено ее собственной марке Victoria Beckham Beauty. Поэтому пользователи Сети удивляются, кто позволил 13-летней Харпер прийти на светское мероприятие в «голом» платье и, по мнению многих комментаторов, еще и в таком безвкусном.

Под серией фото, которыми поделилась модельер, пользователи разразились в гневе. «Как можно одеть свою дочь в такое платье?»; «Не понимаю, зачем она делает из малышки взрослую»; «Честно говоря, не очень для публичного человека»; «Виктория не умеет одеваться сама и показывает плохой пример дочери», - написали подписчики.