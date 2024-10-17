ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ Звезда популярной американской группы One Direction умер в возрасте 31 года

Сообщается, что погиб Лиам Пейн в отеле на улице Коста-Рика в районе Палермо. На момент смерти музыкальному исполнителю был 31 год.

В полиции заявили, что правоохранители участка 14B отправились в отель после звонка в службу 911 об агрессивном мужчине, который, как предполагается, находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Как пишет Reuters, работники скорой помощи подтвердили смерть певца. Его тело обнаружили во внутреннем дворике гостиницы.

Люди собрались у отеля, где был найден мертвым Лиам Пейн, бывший участник группы One Direction. Фото: AGUSTIN MARCARIAN

Пейн был наиболее известен как участник знаменитого британского бойз-бэнда One Direction. Группа, в которую также входили Гарри Стайлс, Зейн Малик, Луи Томлинсон и Хоран, была сформирована в 2010 году после того, как каждый из участников появился в британской версии реалити-шоу The X Factor.

One Direction объявили о перерыве в 2015 году. Позже, в 2019 году, Пейн выпустил свой дебютный сольный альбом под названием LP1. В мае 2023 года Пейн сообщил, что работает над новым альбомом, которым он «очень взволнован», и заявил, что планирует тур. В марте этого года Пейн выпустил песню Teardrops. У Пейна в 2017 году родился сын от бывшей участницы группы Girls Aloud Шерил Коул.

Люди собрались у отеля, где был найден мертвым Лиам Пейн, бывший участник группы One Direction. Фото: AGUSTIN MARCARIAN