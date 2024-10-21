В начале октября житель Таллинна, Илья, оказался в неприятной ситуации, которая произошла в магазине Lidl. Вечером, 5 октября, он просканировал в кассе самообслуживания уцененные блинчики с яблоком. Вместо того, чтобы товар прошел по сниженной цене, система посчитала их по полной стоимости.
Для подписчиков
Житель Таллинна столкнулся с неприятным сюрпризом в Lidl: «Почему ответственность перекладывают на покупателя?»
Проблема обнаружилась только спустя час, когда Илья, вернулся домой и посмотрел чек. Как Илья объяснил нашей редакции, в магазине он не проверил чек, поскольку спешил. Ошибка заключалась в том, что касса неправильно сосканировала код и вместо оранжевого ценника, была просканирована полная стоимость.
Илья уточнил, что при сканировании использовал одну сторону упаковки, на которой был указан оранжевый штрихкод, тогда как обычный код находился на противоположной стороне. «Как при сканировании одной стороны упаковки система могла считать данные другой?»