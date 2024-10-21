Житель Таллинна столкнулся с неприятным сюрпризом в Lidl: «Почему ответственность перекладывают на покупателя?»

В начале октября житель Таллинна, Илья, оказался в неприятной ситуации, которая произошла в магазине Lidl. Вечером, 5 октября, он просканировал в кассе самообслуживания уцененные блинчики с яблоком. Вместо того, чтобы товар прошел по сниженной цене, система посчитала их по полной стоимости.