ПРИЗВАНИЕ И СТРАСТЬ Семейная пара из Вягева решила превратить дом железнодорожников в виллу

В Йыгевамаа находится небольшая деревня Вягева, где на пути в Йыгева останавливается поезд. В Вягева сейчас идет строительство новой платформы, чтобы пассажирам было удобнее ждать поезд. Рядом с остановкой Вягева находится желтый деревянный дом, который в период с 1910 по 2000 годы служил жильем для начальника станции и железнодорожных рабочих. После смены веков здание перешло в собственность волости, и там до 2019 года работала библиотека Вягева.