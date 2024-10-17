Преданность, призвание и страсть- это ключевые слова, которые характеризуют деятельность Аликеэ Куби и Сулева Сова в деревне Вягева в Йыгевамаа. Эта супружеская пара взялась вдохнуть новую жизнь в старое здание железнодорожников, которое долгие годы оставалось заброшенным. Уже открыто кафе, где можно попробовать домашние блюда, приготовленные хозяйкой. Это уже четвертое историческое здание, которое они восстанавливают вместе. «Это было ужасно тяжело, мы жили одним днем», - говорит Аликеэ.
ПРИЗВАНИЕ И СТРАСТЬ ⟩ Семейная пара из Вягева решила превратить дом железнодорожников в виллу
В Йыгевамаа находится небольшая деревня Вягева, где на пути в Йыгева останавливается поезд. В Вягева сейчас идет строительство новой платформы, чтобы пассажирам было удобнее ждать поезд. Рядом с остановкой Вягева находится желтый деревянный дом, который в период с 1910 по 2000 годы служил жильем для начальника станции и железнодорожных рабочих. После смены веков здание перешло в собственность волости, и там до 2019 года работала библиотека Вягева.
После закрытия библиотеки волость продала здание, и оно перешло в частные руки, но новые владельцы не справились с восстановлением здания. Затем недвижимость купили Аликеэ Куби и Сулев Сова, которые уже три года работают там и за это время придали дому и саду, находившимся в плачевном состоянии, красивый новый вид.