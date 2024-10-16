«Он, безусловно, проблемный гражданин как на свободе, так и в тюрьме!» Осужденный за изнасилование Мухаммад жаждет вернуться на родину, но прокурор затягивает процесс

Три года назад за изнасилование молодой женщины был отправлен за решетку Мухаммад Ибрагим Усман. Несмотря на то, что ему предстоит провести в тюрьме еще около трех лет, обсуждается вопрос об его досрочном освобождении и депортации из страны.
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В 2020 году гражданин Республики Судан Мухаммад Ибрахим Усман был приговорен в Таллинне к четырем годам тюремного заключения за изнасилование школьницы.
Согласно обвинению, в июле 2020 года Усман, работавший таксистом, подобрал девочку у подъезда ее дома и отвез в свою квартиру в районе Мустамяэ, где и изнасиловал ее. На суде мужчина не признал себя виновным, утверждая, что пьяные девушки сами хотят с ним заниматься сексом.