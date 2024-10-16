«Он, безусловно, проблемный гражданин как на свободе, так и в тюрьме!» Осужденный за изнасилование Мухаммад жаждет вернуться на родину, но прокурор затягивает процесс

Три года назад за изнасилование молодой женщины был отправлен за решетку Мухаммад Ибрагим Усман. Несмотря на то, что ему предстоит провести в тюрьме еще около трех лет, обсуждается вопрос об его досрочном освобождении и депортации из страны.