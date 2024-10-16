Меган Маркл готовится к переезду – принцу Гарри это не понравится

Меган Маркл и принц Гарри не успели произвести хорошее впечатление на своих соседей в Монтесито. Один из живущих неподалеку от «Марклов» пожилых мужчин вспомнил недавно, что, когда он решил проявить любезность к новым жителям района, с ним отказались контактировать. А охранник сказал, что ни в каких знакомствах Меган и Гарри не заинтересованы.