Меган Маркл и принц Гарри не успели произвести хорошее впечатление на своих соседей в Монтесито. Один из живущих неподалеку от «Марклов» пожилых мужчин вспомнил недавно, что, когда он решил проявить любезность к новым жителям района, с ним отказались контактировать. А охранник сказал, что ни в каких знакомствах Меган и Гарри не заинтересованы.
Меган Маркл готовится к переезду – принцу Гарри это не понравится
Теперь Меган решилась осваивать новые территории. Инсайдер сообщил изданию RadarOnline, что экс-актриса уговаривает мужа переехать в Малибу. Она настаивает, что они слишком популярны для Монтесито и им нужна более благоприятная почва для удачных знакомств и карьерных взлетов.
На деле же, говорит источник, проблема лишь в том, что герцогиня зарекомендовала себя высокомерной особой, которой не место в таком районе, как Монтесито, и не обзавелась друзьями. Некоторые из соседей ждут, когда супруги наконец съедут.
Для Гарри же это явно будет огромный стресс. Младший сын Карла III и без того страдает на чужбине, а теперь ему придется привыкать к новому месту жительства.