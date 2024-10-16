В передаче Laser, где во вторник вышел сюжет о Бригитте Сюзанне Хунт, также мелькнул «скандал» с Каспаром Роони о питье грудного молока. И теперь он дал юмористический ответ в социальных сетях!
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Звезда реалити-шоу «Холостячка» показал видео, где он пьет грудное молоко: «Первое впечатление - немного сладковатый вкус»
Несколько недель назад Каспар Роони, участник реалити-шоу «Валлалине каунитар», шокировал многих, когда в Instagram показал, как пьет грудное молоко своей возлюбленной. «Сначала попробовал кетчуп без сахара, теперь пробую грудное молоко без сахара. Первое впечатление - немного сладковатый вкус», - поделился он в видео в Instagram, добавив: «Напоминает растительное молоко, например, овсяное».
Тогда этот пост привлек много внимания.