Звезда реалити-шоу «Холостячка» показал видео, где он пьет грудное молоко: «Первое впечатление - немного сладковатый вкус»

Несколько недель назад Каспар Роони, участник реалити-шоу «Валлалине каунитар», шокировал многих, когда в Instagram показал, как пьет грудное молоко своей возлюбленной. «Сначала попробовал кетчуп без сахара, теперь пробую грудное молоко без сахара. Первое впечатление - немного сладковатый вкус», - поделился он в видео в Instagram, добавив: «Напоминает растительное молоко, например, овсяное».