Экс-гитариста Оззи Осборна подстрелили в Лас-Вегасе

Как сообщает издание Sky News, стрельба произошла около трех часов ночи. По факту стрельбы полиция начала расследование. Правоохранителям пока не удалось найти и арестовать злоумышленника. После полученных ранений музыканта сразу доставили в больницу.

Представительница Джейка Ли - Аманда Каган - подтвердила, что гитариста подстрелили и добавила, что сейчас мужчина находится в сознании, а врачи дают утешительные прогнозы, что «он полностью выздоровеет». Она добавила, что инцидент действительно произошел, когда артист вышел на улицу, чтобы выгулять собаку.

«Поскольку инцидент находится под следствием полиции, никаких дальнейших комментариев не будет. Ли и его семья благодарны за уважение к их частной жизни», - отметила женщина.

В комментарии Associated Press менеджер рок-группы Ли Red Dragon Cartel Тим Хейн отметил, что Джейк понимает все, что происходит вокруг него и реагирует на слова людей. К счастью, главные органы пули не задели.

«По милости Божьей, никакие важные органы не травмированы», - указал Хейн.