ИНТЕРВЬЮ Молодой педагог: это перспективная профессия, но учитель русского языка в Эстонии – нет

– Почему не рассматриваешь это как профессию на всю жизнь?

– Пошел на эту работу, чтобы иметь стабильный заработок во время учебы и заниматься чем-то близким моей сфере обучения. Хотелось попробовать, подхожу ли я на эту работу. Несмотря на то, что мне кажется эта профессия перспективной, я бы не сказал, что это сравнимо со сферой инфотехнологий. Думаю, там более важную роль имеют практические навыки, а хороший учитель - человек, который к этому предрасположен. У него есть необходимые черты характера. В себе я их не замечаю, но может из-за опыта.

– Какие качества нужны хорошему педагогу?

– Оптимизм, отходчивость и, думаю, открытость к новому. Если не считать, конечно, именно профессиональных качеств.

– Говоря об отходчивости и стрессе в общем, легко ли выстраивать взаимоотношения с учениками?

– Это трудно. Сейчас дети лучше разбираются в своих правах, но хуже выполняют обязанности. Не отлипают от телефонов. Я молод и сам не так давно сидел за школьной партой, но, кажется, что тогда такого не было.