Цены в спа-отелях невероятно высокие: с семьи из четырех человек за две ночи могут запросить почти тысячу евро. «По бронированиям видно, что на данный момент число посетителей на каникулах не уменьшается», - комментирует исполнительный директор реабилитационного центра Viiking Кайри Лусик. «Если предложения хорошие, то количество клиентов не снижается», - отмечает также руководитель отдела заказов отеля Hestia Карита Хийс .

На школьных каникулах дети отдыхают, а родителям на помощь приходят различные развлекательные центры. Мы сделали обзор цен на проживание, завтрак и развлечения. Обзор цен включает проживание семьи из четырех человек в номерах, рассчитанных на двух взрослых и двух детей в возрасте до 13 лет, на даты с 25 по 27 октября, то есть на две ночи, с пятницы по воскресенье. Цены взяты с портала бронирования booking.com.