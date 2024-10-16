«Может быть, всем вакцина не показана»: Специалисты рассказали, как защититься от гриппа

По словам Юлии Геллер, главного специалиста Центра гриппа Департамента здравоохранения, грипп - это очень серьезное заболевание, которое нельзя недооценивать.

«В прошлом сезоне гриппом в Эстонии заболели около 35 000 человек, более 1500 из них потребовалось лечение в больнице. Более 100 человек умерли от осложнений, в том числе один ребенок. Болезнь представляет особую угрозу для людей из группы риска, особенно для пожилых и маленьких детей», - заметил главный специалист.

«Маленькие дети могут серьезно пострадать, поскольку их иммунная система еще не научилась бороться с вирусом. У пожилых людей грипп также может спровоцировать обострение других заболеваний, в частности хронических болезней сердца, дыхательных путей и сосудов», - отметила Юлия.

«Доказано, что прививка от гриппа снижает заболеваемость и уменьшает вероятность осложнений, которые человек может получить, если он заболеет гриппом. Суть вакцинации не всегда в том, чтобы предотвратить заболеваемость, а в том, чтобы уменьшить частоту и тяжесть осложнений», - заявил семейный врач Сергей Саади.

Оба специалиста утверждают, что особенно уязвимы пожилые люди, которые, например, находятся в домах по уходу, а также пациенты с хроническими заболеваниями, которые принимают гормональные препараты или даже люди с онкологией, поскольку их организм ослаблен лекарствами.