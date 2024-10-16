В прошлом году в Эстонии зарегистрировали около 35 000 случаев заражением гриппом. Более 1500 пациентов нуждались в стационарном лечении, и от осложнений умерли 100 человек, среди которых был один ребенок. Мы решили узнать у специалистов, что же они думают о вакцинации от гриппа, кто находится в группе риска, кому можно не прививаться и когда лучше сделать прививку.
«Может быть, всем вакцина не показана»: Специалисты рассказали, как защититься от гриппа
По словам Юлии Геллер, главного специалиста Центра гриппа Департамента здравоохранения, грипп - это очень серьезное заболевание, которое нельзя недооценивать.
«В прошлом сезоне гриппом в Эстонии заболели около 35 000 человек, более 1500 из них потребовалось лечение в больнице. Более 100 человек умерли от осложнений, в том числе один ребенок. Болезнь представляет особую угрозу для людей из группы риска, особенно для пожилых и маленьких детей», - заметил главный специалист.
«Маленькие дети могут серьезно пострадать, поскольку их иммунная система еще не научилась бороться с вирусом. У пожилых людей грипп также может спровоцировать обострение других заболеваний, в частности хронических болезней сердца, дыхательных путей и сосудов», - отметила Юлия.
«Доказано, что прививка от гриппа снижает заболеваемость и уменьшает вероятность осложнений, которые человек может получить, если он заболеет гриппом. Суть вакцинации не всегда в том, чтобы предотвратить заболеваемость, а в том, чтобы уменьшить частоту и тяжесть осложнений», - заявил семейный врач Сергей Саади.
Оба специалиста утверждают, что особенно уязвимы пожилые люди, которые, например, находятся в домах по уходу, а также пациенты с хроническими заболеваниями, которые принимают гормональные препараты или даже люди с онкологией, поскольку их организм ослаблен лекарствами.
«Если говорить про потенциальное покрытие всего населения, то, может быть, всем вакцина не показана. Особенно молодым людям, спортсменам и атлетам. От гриппа невозможно получить коллективный иммунитет, поскольку это является сезонной болезнью и эта вакцина не дает 100% гарантию, что человек не заболеет», - сказал семейный врач.
- Есть ли смысл делать прививку до сезона гриппа или во время него?
Обычно прививка делается на один сезон. Эффективность вакцины может длиться от трех до шести месяцев, в зависимости от силы иммунитета.
«Повторной вакцины от гриппа обычно не нужно, потому что грипп в дальнейшем сменяется другими сезонными болезнями и, как правило, грипп-это осенне-зимняя тема. После сезона не имеет смысла делать прививку, потому что она не является накопительной, как, например, вакцина от клещевого энцефалита», - подчеркнул Сергей.
«Поствакцинальная защита развивается в течение 2-3 недель после введения вакцины. Если вакцина введена в начале сезона, иммунитет будет сформирован к моменту интенсивной циркуляции вируса. Пик сезона гриппа приближается, поэтому сейчас самое время сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких от серьезных последствий заболевания», - отмечает Юлия Геллер.
- Что делать если человек уже заболел гриппом, стоит ли ему прививаться после болезни?
«Здесь стоит подходить к вакцинации индивидуально. Всегда надо консультироваться с семейным врачом или сестрой и они, зная вашу медицинскую историю и особенности вашего организма, смогут помочь найти решение в этом вопросе», - сказал семейный врач.
«В целом, если человек уже заболел гриппом, то вакцинироваться от гриппа поздно. Но болеете ли вы гриппом можно установить только на основе специального теста. Конечно, есть непрямые симптомы, наводящие на мысль о гриппе, например, высокая температура, боль в мышцах, глазах, отсутствие кашля. Но присутствее кашля не исключает вероятности того, что у человека может быть грипп», - подытожил Сергей.
Вакцина против гриппа предоставляется бесплатно людям из группы риска, к которым относятся:
- дети до 7 лет;
- дети и молодые люди в возрасте 7-18 лет с сопутствующими заболеваниями* (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, иммунодефицит, диабет, обструктивные заболевания легких);
- беременные женщины;
- лица старше 60 лет;
- проживающие в учреждениях по уходу
*Информацию о том, находится ли ребенок или подросток в группе риска, можно получить у его лечащего врача.
Прививку можно сделать в поликлинике у семейного врача, в нескольких аптеках и поликлиниках по всей Эстонии. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.