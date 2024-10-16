ГАЛЕРЕЯ «Я бунтарь в мире моды!» Известный дизайнер честно ответила, считает ли эстонцев стильными

Катрин Кульдма - успешный дизайнер, который занимается любимым делом уже около 30 лет. Ее бренд Amanjeda by Katrin Kuldma известен идеальными кроями и струящимися качественными материалами, которые на модных показах вызывают у зрителей мурашки по коже. Именно поэтому с вопросом, стильные ли эстонцы, мы обратились к Кульдма.