ГАЛЕРЕЯ «Я бунтарь в мире моды!» Известный дизайнер честно ответила, считает ли эстонцев стильными

Катрин Кульдма - успешный дизайнер, который занимается любимым делом уже около 30 лет. Ее бренд Amanjeda by Katrin Kuldma известен идеальными кроями и струящимися качественными материалами, которые на модных показах вызывают у зрителей мурашки по коже. Именно поэтому с вопросом, стильные ли эстонцы, мы обратились к Кульдма.
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В 2006 году Кульдма получила самую престижную эстонскую награду в мире дизайнеров и модельеров - «Золотую иглу» (Kuldnõel). Кульдма создала бренды, чьей основной характеристикой является качество - Amanjeda by Katrin Kuldma и Amanjeda Casa.
Кроме того, Кульдма основала концептуальный магазин Ultima Thule Gallery в самом центре Таллинна, в квартале Маакри.