Тяжелобольная Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление

Кейт Миддлтон поделилась эмоциональным заявлением. Свое обращение принцесса Уэльская оставила в Instagram.

Накануне жена принца Уильяма написала редкое, эмоциональное послание в честь тех, кто пострадал от потери ребенка. Кейт опубликовала слова поддержки во время Недели распространения о потере ребенка, которая отмечается в Великобритании с 9 по 15 октября.

«Неделя информирования о потере ребенка - это такой важный момент для поддержки тех, кто пережил опустошение из-за потери ребенка. Посылаю любовь, силу и надежду всем пострадавшим», - написала она, подписавшись буквой «C» от Кэтрин (Catherine).

Вместе с сообщением будущая королева опубликовала фотографию зажженной свечи от британского бренда Plum & Ashby. Раскаленную свечу украшала наклейка с надписью «волна света» вместе с изображениями звезд.

«Волна света» - всемирная акция, которая приглашает участников зажечь свечу в 19:00. по местному времени и жечь ее по крайней мере один час в память обо всех младенцах, которые рано ушли из жизни.

Неделя информирования о потере ребенка развилась из Дня информирования о потере ребенка в Великобритании в 2002 году. Ее основала группа родителей, которых вдохновил День памяти о потере ребенка и беременности 15 октября в США. The Baby Loss Awareness Week Alliance работает над тем, чтобы поддержать родителей и семьи, потерявшие ребенка.

Несколько членов королевской семьи пострадали от потери ребенка. Софи, герцогиня Эдинбургская, пережила внематочную беременность в 2001 году; В 2018 году Зара Тиндал рассказала, что у нее произошел второй выкидыш до рождения дочери Лены; и Меган Маркл поделилась, что у нее также был выкидыш летом 2020 года, через год после рождения принца Арчи.