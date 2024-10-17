ФОТО И ВИДЕО «Есть было невозможно!» Фруктовый салат надолго отбил у жительницы Таллинна аппетит

Анна забежала в столичный супермаркет Sikupilli Prisma, чтобы купить себе что-то на обед, - выбор пал на фруктовый салат. На упаковке стоял срок годности продукта - 10 октября, именно в этот день девушка и купила салат.

Анна купила салат 10 октября. В этот же день и истекал срок годности продукта. Фото: фото читателя

Анна отмечает, что на вид фрукты выглядели хорошо, срок годности еще не вышел, поэтому сомнений блюдо у нее не вызвало.

Открыв коробку, Анна съела лежащий сверху кусочек дыни, который оказался свежим. «Потянулась за вторым, который был ниже, а он уже вонял и на вкус был тухлым», - рассказывает жительница Таллинна.

«Видимо, кусочек арбуза, который лежал в самом низу, был испорчен, из-за чего протухли и остальные фрукты в коробке», - говорит она, добавив: «Есть было невозможно!»

Региональный руководитель Prisma Мярья Юриёэ отмечает, что салаты поставляются производителями, Prisma не производит и не упаковывает их.

«В магазине мы ежедневно проверяем свежесть продуктов и срок годности, но, к сожалению, может случиться так, что какая-то проблема останется незамеченной, особенно если товар на вид выглядит хорошо. Обычно мы также смотрим на дно упаковки, но, по понятным причинам, упаковку для проверки товара не открываем», - объясняет она.

Юриёэ признается, что очень сожалеет о том, что клиент получил испорченный продукт из Prisma. «В таких случаях мы всегда просим обращаться в информационную службу Prisma или писать на электронный адрес konto@prismamarket.ee. Так мы сможем оперативно узнать о проблеме и компенсировать клиенту ущерб», - пояснила она.

Главный специалист отдела пищевых продуктов Департамент сельского хозяйства и продовольствия Сильвия Лайв-Мумма напоминает, что безопасность пищевых продуктов - это ответственность оператора пищевого предприятия, которая закреплена в действующих нормах ЕС и законах о пищевых продуктах.

«Это означает, что оператор отвечает за безопасность обрабатываемых продуктов и их соответствие требованиям. Если потребитель обнаруживает, что продукт не соответствует требованиям, например, испорчен, ему следует обратиться в магазин, где был куплен фруктовый салат», - добавляет Лайв-Мумма.