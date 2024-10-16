27-летняя беременная избранница 57-летнего Касселя показала живот

Баптиста снялась в черных лосинах, белой блузке и коричневой куртке. Модель продемонстрировала заметно округлившийся живот.

Кассель и Баптиста перестали скрывать свой роман в сентябре 2023 года. Актер старше своей избранницы на 30 лет. 16 сентября Баптиста сообщила, что вскоре впервые станет матерью.

Ранее Кассель был женат на итальянской модели Тине Кунаки. У пары есть дочь, которая родилась в 2019 году.

Кунаки - вторая жена Касселя. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родились две дочери.