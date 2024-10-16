Певец Стефан открывает свой ресторан в Таллинне и ищет сотрудников

В июне стало известно, что Стефан, открыл фудтрак, с которым летом ездит на различные мероприятия. «STEFF GRILL - это фудтрак, созданный мной и моими друзьями, где я готовлю шашлык только для самых крутых людей (да, вы все крутые)», - написал тогда музыкант в социальных сетях, заверив всех поклонников его творчества: «Не волнуйтесь, я все еще пою».

Теперь стало известно, что музыкант открывает в Таллинне свой ресторан STEFF GRILL.

«Ждем энтузиастов, которые хотят внести вклад в успех нашего предприятия и делают это с душой», - написано в объявлении, опубликованном в начале октября в социальных сетях STEFF GRILL, где ищут гриль-мастера, повара и работника по обслуживанию клиентов.

Во вторник музыкант поделился в своем Instagram ссылкой на вакансию на сайте CV Keskus, где ищут работника по обслуживанию клиентов для ресторана STEFF GRILL. «Скоро откроем новое кавказское заведение!» - говорится на сайте поиска работы. Из объявления следует, что новое заведение откроется в Таллинне по адресу Telliskivi 1.