РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! В Таллинне выступит эпатажный американский певец, которого часто сравнивают с The Weeknd

JMSN - бывший член группы Love Arcade, в которой он был известен как Snowhite (Белоснежка). После выпуска их дебютного альбома с одноименным названием, текста к которому и продакшн были написаны Кристианом в возрасте 18 лет, он вместе с группой получил контракт со звукозаписывающей студией Atlantic Records.

Love Arcade распалась через три года после выпуска альбома в 2006-м и Беришай начал работать над своим новым проектом под названием Christian TV, подписав контракт с Universal Motown в 2010 году. Через год он выбрал себе новый сценический псевдоним - JMSN. В 2012 выпустил свой дебютный альбом Priscilla.

Сочетая R&B, нео-соул и электронные мотивы, JMSN завоевал сердца поклонников по всему миру с такими альбомами, как It Is, Velvet и Heals Me. Его музыку часто сравнивают с творчеством таких исполнителей, как Фрэнк Оушен и The Weeknd, но его искусство уникально и самобытно.

Это выступление в Таллине - уникальная возможность для эстонских поклонников глубже прочувствовать музыку JMSN. Независимо от того, являетесь ли вы давним фанатом или только открываете для себя его творчество, этот концерт обещает оставить неизгладимое впечатление.

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