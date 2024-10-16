ГАЛЕРЕЯ Возвращение ангелов: грандиозное шоу Victoria's Secret вернулось спустя шесть лет

Показ открыла Джиджи Хадид, которая появилась на подиуме в розовом наряде с крыльями. За музыкальное сопровождение отвечали Лиса из группы Blackpink, певица Тайла и Шер. Закрыла показ Тайра Бэнкс.

Не все модели, которые приняли участие в шоу, ранее сотрудничали с брендом: например, для Кейт Мосс выход в качестве «ангела» стал дебютным.

Поклонники, однако, долгожданное возвращение шоу не оценили и были разочарованы: в соцсетях пишут, что это «самое скучное шоу в истории».

Victoria's Secret объявил об отмене своих традиционных шоу в 2019 году: поводом стала критика в адрес бренда за пропаганду стереотипных и устаревших стандартов красоты, а также недостаточное разнообразие фигур моделей. На прошедшем показе эти замечания учли, и на подиуме появились модели plus-size.