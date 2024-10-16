В Нью-Йорке прошло первое за шесть лет шоу Victoria's Secret - на подиуме снова появились «ангелы». В показе приняли участие легендарные супермодели Кейт Мосс, Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Карла Бруни, Ева Герцигова, а также Алессандра Амбросио, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол, Грейс Элизабет, Лила Мосс, Барбара Палвин, Виттория Черетти, Тейлор Хилл, Иман Хаммам, Палома Эльсессер, Белла и Джиджи Хадид, Эшли Грэм, Джилл Кортлев и многие другие.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Возвращение ангелов: грандиозное шоу Victoria's Secret вернулось спустя шесть лет
Показ открыла Джиджи Хадид, которая появилась на подиуме в розовом наряде с крыльями. За музыкальное сопровождение отвечали Лиса из группы Blackpink, певица Тайла и Шер. Закрыла показ Тайра Бэнкс.
Не все модели, которые приняли участие в шоу, ранее сотрудничали с брендом: например, для Кейт Мосс выход в качестве «ангела» стал дебютным.
Поклонники, однако, долгожданное возвращение шоу не оценили и были разочарованы: в соцсетях пишут, что это «самое скучное шоу в истории».
Victoria's Secret объявил об отмене своих традиционных шоу в 2019 году: поводом стала критика в адрес бренда за пропаганду стереотипных и устаревших стандартов красоты, а также недостаточное разнообразие фигур моделей. На прошедшем показе эти замечания учли, и на подиуме появились модели plus-size.