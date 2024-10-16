РОКЕРЫ, ЛИКУЙТЕ! В продажу поступили дополнительные билеты: стала известна новая дата концерта Guano Apes в Таллинне

Изначально концерт должен был пройти в ноябре этого года в Helitehas, но билеты разошлись за считанные дни. Последний раз группа Guano Apes выступала в Таллинне в 2011 году, тогда они собрали полный зал в Rock Cafe.

Фронтвумен группы Сандра Насич обещает устроить в Таллинне мощное шоу, где прозвучат все самые известные хиты Guano Apes. Группа стала популярной в 1990-х годах, когда их трек Open Your Eyes представил бунтарский и энергичный стиль широкой аудитории. В программу концерта войдут такие хиты, как Lords Of The Boards, You Can't Stop Me, Big In Japan и Pretty In Scarlet.

Генеральный директор фирмы Damn.Loud Agency Роман Демченко отметил: «Мы в восторге, что организуем наш первый крупный концерт. Видя, как сильно эстонская публика любит Guano Apes, решение было очевидным».

Все купленные билеты действительны на новую дату, обменивать их не нужно. Если новая дата или место не подходят, билеты можно сдать до 6 декабря 2024 года через пункты продажи Piletilevi или по электронной почте на адрес tagasiost@piletilevi.ee.