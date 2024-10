РОКЕРЫ, ЛИКУЙТЕ! В продажу поступили дополнительные билеты: стала известна новая дата концерта Guano Apes в Таллинне

Фронтвумен группы Сандра Насич обещает устроить в Таллинне мощное шоу, где прозвучат все самые известные хиты Guano Apes. Группа стала популярной в 1990-х годах, когда их трек Open Your Eyes представил бунтарский и энергичный стиль широкой аудитории. В программу концерта войдут такие хиты, как Lords Of The Boards, You Can't Stop Me, Big In Japan и Pretty In Scarlet.