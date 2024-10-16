Эстонский блогер Соня Малинен, которая в августе родила вторую дочь, отправилась с семьей в первое большое путешествие. Местом отдыха выбрали Турцию, где их принимает пятизвездочный отель, кадрами удобств в котором Соня поделилась со своими подписчиками. Но, видимо, безупречная репутация отеля является обманчивой. «Этот отель ужасен», - заявил недовольный клиент, который останавливался там в сентябре.

В августе у блогеров Сони Малинен и Мака Туви родилась вторая дочь. Теперь молодая семья отправилась в первое путешествие с двумя детьми. Местом отдыха выбрали Турцию, куда, по словам Сони, особенно хотела поехать их старшая дочь Скай. Также в поездку отправилась мать Сони.

Так как компания путешественников была довольно большой, они забронировали многокомнатный номер в пятизвездочном отеле Lago Hotel Beach Resort в Турции, в котором в том числе есть две ванные комнаты.