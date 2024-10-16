P Diddy опубликовал пост в соцсетях прямо из тюрьмы

«С днём рождения, малышка Лав. Папочка тебя любит», - написал он.

Удастся ли ему увидеть дочь в день рождения, неизвестно, при этом СМИ сообщают, что у него есть право на один визит близких. Издание People также уточняет, что рэпер «смог коротко поговорить с членами семьи и детьми по телефону».

Ранее в сети обсуждали подозрения, что рэпер на самом деле не находится в тюрьме, а вместо него под стражу заключили его двойника. Поводом для этого стало то, что специальные ресурсы несколько раз зафиксировали перелеты его личного самолета.

Мать и шестеро детей рэпера Пи Дидди посетили предварительное слушание по его делу, но толпа недоброжелателей освистала близких артиста на выходе из здания Федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

Кроме того, мать рэпера ранее пожаловалась на травлю и заявила, что ей невыносимо наблюдать за скандалами вокруг сына: «Я обращаюсь к вам сегодня как мать, которая опустошена и глубоко опечалена обвинениями, выдвинутыми против моего сына Шона Комбса. Душераздирающе видеть, как моего сына судят не за правду, а за историю, созданную из лжи».