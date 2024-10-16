Принц Уильям - старший сын принцессы Дианы и короля Карла, первый в очереди на престол. Королевский эксперт Дженни Бонд вспоминает, что принцесса Уэльская Диана рассказала ей о будущем принца Уильяма на одной из встреч.
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Королевский эксперт расскрыл, что принцесса Диана говорила о будущем Уильяма
Принцессу Диану любили по всему миру, так как она модернизировала подход королевской семьи к официальным мероприятиям и привлекала внимание к глобальным проблемам, таким как мины и ВИЧ/СПИД.
Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд, которая лично знала Диану, уверена, что нынешняя решительная позиция принца Уильяма порадовала бы Диану.