«Она угрожала мне!» Эстонские звезды TikTok обвиняют друг друга во лжи

37-летняя Эвелин Райасте и 50-летняя звезда TikTok Кая Линкманн уже почти неделю конфликтуют в социальных сетях. «Она несколько раз говорила мне, что я должна быть бесплодной», - заявила бывшая подруга Линкманн в интервью Elu24.
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В понедельник, 14 октября, Кая Линкманн обратилась в редакцию Elu24, так как конфликт с бывшей подругой Райасте вышел из-под контроля. Обе женщины стали популярны в TikTok благодаря своим прямым эфирам. После поездки в Швецию, где между двумя тиктокерами произошел конфликт, женщины стали публично оскорблять друг друга.
«Все началось с того, что я должна была поехать с сыном в поездку, но в последний момент он отказался. Тогда я предложила своей подруге поехать со мной, и она сразу же согласилась. Поездка была супер-классной и приятной, никаких проблем не было, поэтому я тем более в шоке от того, что сейчас происходит», - начинает свой рассказ Кая.
Четыре дня назад, после поездки, тиктокер счастливая ложилась спать, но проснулась среди ночи, получив жуткие сообщения. Поклонники прислали ей скриншоты, на которых ее бывшая подруга вместе с другими людьми распускает о ней слухи в социальных сетях.