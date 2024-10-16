«Она угрожала мне!» Эстонские звезды TikTok обвиняют друг друга во лжи

В понедельник, 14 октября, Кая Линкманн обратилась в редакцию Elu24, так как конфликт с бывшей подругой Райасте вышел из-под контроля. Обе женщины стали популярны в TikTok благодаря своим прямым эфирам. После поездки в Швецию, где между двумя тиктокерами произошел конфликт, женщины стали публично оскорблять друг друга.



«Все началось с того, что я должна была поехать с сыном в поездку, но в последний момент он отказался. Тогда я предложила своей подруге поехать со мной, и она сразу же согласилась. Поездка была супер-классной и приятной, никаких проблем не было, поэтому я тем более в шоке от того, что сейчас происходит», - начинает свой рассказ Кая.