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Принц Уильям намекнул, к какой профессии он может вернуться в будущем

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Фото: George Rogers / SIPA / George Rogers / SIPA / Scanpix

После окончания летних каникул принц Уильям снова погрузился в свои королевские обязанности. Во время недавнего официального визита принц Уильям расскрыл одну особую главу из своего прошлого, по которой он до сих пор сильно скучает.

10 сентября он посетил центр воздушной скорой помощи в Лланелли, Южный Уэльс, и признался, что очень скучает по времени, проведенному в качестве пилота воздушной скорой помощи.

Уильям, который работал пилотом несколько раз в течение многих лет, даже намекнул, что однажды он мог бы рассмотреть возможность возвращения к этой профессии, поскольку этот период был очень важен в его жизни.

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