Принц Уильям намекнул, к какой профессии он может вернуться в будущем

10 сентября он посетил центр воздушной скорой помощи в Лланелли, Южный Уэльс, и признался, что очень скучает по времени, проведенному в качестве пилота воздушной скорой помощи.

Уильям, который работал пилотом несколько раз в течение многих лет, даже намекнул, что однажды он мог бы рассмотреть возможность возвращения к этой профессии, поскольку этот период был очень важен в его жизни.