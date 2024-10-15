После окончания летних каникул принц Уильям снова погрузился в свои королевские обязанности. Во время недавнего официального визита принц Уильям расскрыл одну особую главу из своего прошлого, по которой он до сих пор сильно скучает.
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Принц Уильям намекнул, к какой профессии он может вернуться в будущем
10 сентября он посетил центр воздушной скорой помощи в Лланелли, Южный Уэльс, и признался, что очень скучает по времени, проведенному в качестве пилота воздушной скорой помощи.
Уильям, который работал пилотом несколько раз в течение многих лет, даже намекнул, что однажды он мог бы рассмотреть возможность возвращения к этой профессии, поскольку этот период был очень важен в его жизни.