НЕОЖИДАННАЯ НОВОСТЬ Пара с тремя детьми шокированы результатами теста ДНК

Селина и Джозеф Куиньонес женаты с июля 2006 года, у них трое общих детей. Они захотели узнать больше о своем родословном дереве. Однако результат шокировал их! ДНК-тест показал, что мистер и миссис Куиньонес состоят в родственных отношениях, на самом деле они - двоюродные брат и сестра.

Их отношения начались всего за несколько месяцев до того, как они решили пожениться, и в то время ни одна из семей друг друга не знала - несмотря на то, что как они сами, так и их бабушки были похожи.