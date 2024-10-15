ФОТО Экс-муж Рики Мартина показал их подросшего сына

По случаю пятилетия их с Мартином общего сына Ренна Джван показал несколько снимков и видео с виновником торжества.

«Моему малышу Ренну исполнилось пять лет. Сын, о котором я всегда мечтал», - отметил художник. «Мой малыш», - написал в комментариях Рики Мартин, который довольно редко показывает маленького сына в соцсетях.

Кроме Ренна, Рики Мартин воспитывает 15-летних близнецов Валентино и Маттео.

Певец также является отцом пятилетней дочери Люсии Мартин-Йосеф, которая родилась в союзе с Джваном Йосефом. Пара объявила о разводе в 2023 году.

Джван Йосеф и Рики Мартин. Фото: Danny Moloshok

«Мы с Джваном всегда будем семьей. У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая», - отмечал тогда музыкант.