Виктория Бекхэм спровоцировала слухи о неудачной пластической операции

В весьма пикантном наряде Бекхэм появилась на мероприятии собственного бренда косметики в Лос-Анджелесе. Фотографии она тут же опубликовала в соцсетях и столкнулась с подозрениями в пластике груди. Пользователи тут же решили, что такое платье Виктория выбрала неспроста - наверняка, говорят они, решила похвастаться роскошным бюстом после операции.

«Выглядит так, будто прилипли два грейпфрута!»; «Демонстрирует свои новые импланты»; «Я предполагаю, что при ее весе или его отсутствии ей пришлось использовать импланты, чтобы увеличить грудь»; «Похоже, она одолжила у Дэвида «золотые яйца», - шутят читатели Daily Mail.

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Вместе с тем публика взялась критиковать Викторию за все забытое старое. В частности, за чрезмерную худобу, которой, по их мнению, она добилась тоже пластикой.