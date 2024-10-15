«У меня такое чувство, что когда эта книга выйдет, я могу спокойно умереть», - пошутила виолончелистка Сильвия Ильвес, рассказывая о ее скоро выходящей автобиографии «Я, Сильвия».
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Известная эстонская виолончелистка: когда она выйдет, я могу спокойно умереть
«Сильвия вместе с Маарьей Сави писала все лето», - заявил издатель книги Йеспер Парве.
Помимо личных встреч, Сильвия также предоставила редактору все свои дневники, написанные в детстве, чтобы она могла лучше понять ее жизнь. «Мне кажется, что она теперь знает меня лучше, чем я сама», - отметила Сильвия, смеясь.