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ФОТО Эстонского музыканта и его возлюбленную заметили в аэропорту Стамбула

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Михкель Рауд.
Михкель Рауд. Фото: Taavi Sepp

Эстонский музыкант, писатель и телеведущий 55-летний Михкел Рауд был замечен поклонниками в аэропорту Стамбула с возлюбленной, которая его на 23 года моложе.

Михкеля Рауда и Марию впервые заметили вместе весной 2022 года в концертном зале Alexela на приеме по случаю 60-летия Урмаса Сыырумаа. «Я был на мероприятии с Марией, которая является моей возлюбленной», - подтвердил тогда мужчина.

Женщина родом из летней столицы Эстонии - Пярну, и работает в сфере маркетинга.

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