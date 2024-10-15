ФОТО Эстонского музыканта и его возлюбленную заметили в аэропорту Стамбула

Михкеля Рауда и Марию впервые заметили вместе весной 2022 года в концертном зале Alexela на приеме по случаю 60-летия Урмаса Сыырумаа. «Я был на мероприятии с Марией, которая является моей возлюбленной», - подтвердил тогда мужчина.